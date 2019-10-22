Вот как будет выглядеть первый электрический кроссовер Nissan

Принципиальное сходство с Nissan Leaf не помешало инженерам оснастить Ariya более производительной силовой установкой. Известно, что первую «сотню» электрический кроссовер разменяет менее чем за пять секунд, а запас хода на одной зарядке по стандарту EPA составит 483 километра. Кроме того, за счет модернизированной системы охлаждения Ariya избавится от дефекта модели Leaf — перегрева аккумуляторных батарей.