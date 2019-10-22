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15:24

Вот как будет выглядеть первый электрический кроссовер Nissan

Японские СМИ раскрыли внешность электромобиля за день до премьеры

© CarTop magazine
Первый электрический вседорожник Nissan будет называться Ariya. Сведения о новом кроссовере удалось получить японским журналистам. Инсайдеры утверждают, что Ariya разработана на модульной платформе CMF-EV, архитектура силовой установки заимствована у модели Leaf, а пропорции кузова созданы по мотивам концепт-каров IMx и IMq.

Внешностью новинка больше всего напоминает концепт-кар Nissan IMx, показанный в 2017 году. Однако в отличие от прототипа двухлетней давности Ariya выделяется традиционным дизайном передней части, классическими дверями, наличием зеркал заднего вида и дверных ручек. По размерам Ariya будет сравнима с текущим Nissan X-Trail.

Nissan IMx Concept 2017 года

Принципиальное сходство с Nissan Leaf не помешало инженерам оснастить Ariya более производительной силовой установкой. Известно, что первую «сотню» электрический кроссовер разменяет менее чем за пять секунд, а запас хода на одной зарядке по стандарту EPA составит 483 километра. Кроме того, за счет модернизированной системы охлаждения Ariya избавится от дефекта модели Leaf — перегрева аккумуляторных батарей.

Web Car magazine

Дизайн интерьера пока держится в секрете. Предполагается, что по вместительности электрический вседорожник не будет уступать старшей модели Murano. Вероятно, Nissan Ariya получит современные системы активной безопасности в том числе технологию полуавтономного вождения ProPilot 2.0.

Публичный дебют Nissan Ariya состоится завтра, на автосалоне в Токио. Сроки появления модели на конвейере не ясны: Ariya может появиться в продаже на ключевых рынках во второй половине 2021 года.

Источник: Carsсoops.com