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9:32

Nissan IMq

Какие черты будущего Qashqai проступают в электрическом концепт-каре Nissan?

Лондон. Частная фотостудия с неприметным входом и пропускным режимом. На белой, едва освещенной циклораме стоит кроссовер Nissan IMq, концепт-кар, который готовят к премьере на женевском автосалоне. Футуристический автомобиль уже в финальной стадии, но его еще дорабатывают. Фотоаппараты приветствуются, а вот камеры телефонов заклеены. Подробности — только под подписку о неразглашении, о перспективах — только намеками. На повестке дня — будущее одного из самых популярных кроссоверов в мире. И вот, эмбарго на публикации наконец истекло...

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