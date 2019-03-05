Nissan IMq

Какие черты будущего Qashqai проступают в электрическом концепт-каре Nissan?

Лондон. Частная фотостудия с неприметным входом и пропускным режимом. На белой, едва освещенной циклораме стоит кроссовер Nissan IMq, концепт-кар, который готовят к премьере на женевском автосалоне. Футуристический автомобиль уже в финальной стадии, но его еще дорабатывают. Фотоаппараты приветствуются, а вот камеры телефонов заклеены. Подробности — только под подписку о неразглашении, о перспективах — только намеками. На повестке дня — будущее одного из самых популярных кроссоверов в мире. И вот, эмбарго на публикации наконец истекло...