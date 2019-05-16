Nissan разработал шоссейный автопилот, который не требует держать руки на руле

Шоссейный автопилот Nissan пока может работать только на определенных дорогах и не способен самостоятельно выезжать и съезжать с автомагистралей. Чтобы его активировать, водителю необходимо задать маршрут в навигационной системе — после этого система будет удерживать автомобиль в полосе, помогать при перестроениях и обгонах.
При движении на постоянной скорости в одной полосе впервые разрешено не держать руки на руле, но любой маневр будет сопровождаться аудиовизуальным предупреждением — чтобы, например, перестроиться, придется взяться за руль и включить поворотник. Для работы автопилота используется набор из камер, радаров, ультразвуковых датчиков, GPS (поэтому автопилот не работает в тоннелях) и 3D-карт в высоком разрешении. Кроме того, система постоянно проверяет, смотрит ли водитель на дорогу. У автопилота есть ряд ограничений: он не работает на скоростных автомагистралях с двусторонним движением, на извилистых дорогах и на подъездах к пунктам оплаты на платных дорогах.
Аналогичный комплекс под названием Super Cruise есть у Cadillac. Это тоже полуавтономный автопилот для скоростных шоссе с ограниченным числом въездов, который не требует от водителя постоянно держать руки на руле. Для работы Super Cruise использует функцию слежения за взглядом водителя, набор камер, топографические данные, полученные от лидара, и информацию от навигационной системы.