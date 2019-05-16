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10:50

Nissan разработал шоссейный автопилот, который не требует держать руки на руле

Новая система дебютирует на японском Skyline

Компания Nissan расширила возможности комплекса ассистирующих систем ProPILOT, добавив функцию полуавтономного вождения на магистралях с возможностью движения «без рук». Новая технология дебютирует на японском Nissan Skyline осенью этого года.
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Шоссейный автопилот Nissan пока может работать только на определенных дорогах и не способен самостоятельно выезжать и съезжать с автомагистралей. Чтобы его активировать, водителю необходимо задать маршрут в навигационной системе — после этого система будет удерживать автомобиль в полосе, помогать при перестроениях и обгонах.

При движении на постоянной скорости в одной полосе впервые разрешено не держать руки на руле, но любой маневр будет сопровождаться аудиовизуальным предупреждением — чтобы, например, перестроиться, придется взяться за руль и включить поворотник. Для работы автопилота используется набор из камер, радаров, ультразвуковых датчиков, GPS (поэтому автопилот не работает в тоннелях) и 3D-карт в высоком разрешении. Кроме того, система постоянно проверяет, смотрит ли водитель на дорогу. У автопилота есть ряд ограничений: он не работает на скоростных автомагистралях с двусторонним движением, на извилистых дорогах и на подъездах к пунктам оплаты на платных дорогах.

Аналогичный комплекс под названием Super Cruise есть у Cadillac. Это тоже полуавтономный автопилот для скоростных шоссе с ограниченным числом въездов, который не требует от водителя постоянно держать руки на руле. Для работы Super Cruise использует функцию слежения за взглядом водителя, набор камер, топографические данные, полученные от лидара, и информацию от навигационной системы.

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