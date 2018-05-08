Отказ от машин будет постепенным и невнезапным

Пульс

Nissan намерен прекратить продажи дизелей в Европе

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8 мая 2018

Компания Nissan намерена прекратить продажи автомобилей с дизельными двигателями на европейском рынке. Решение связано с продолжающимся снижением спроса и ужесточением норм токсичности. Точные сроки пока не называются. Об этом сообщает Reuters.

[Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя](https://motor.ru/lab/dieselgoaway.htm)

Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя

По данным издания, отказ от дизельных машин будет постепенным. Одной из мер станет также сокращение штата крупнейшего британского автомобильного завода в городе Сандерленде. При этом представитель марки заверил, что это не означает конец эпохи дизельных двигателей, и в краткосрочной перспективе это вряд ли произойдет.

Ранее о прекращении инвестиций в разработку бензиновых и дизельных двигателей заявила Volvo. Текущее поколение агрегатов станет последним, а свободные средства потратят на выпуск для каждой модели минимум двух гибридных модификаций.

Компания Bosch, напротив, уверена, что нашла решение, которое поможет спасти дизельные двигатели и сделать их экономичными. Для этого инженеры предлагают использовать технологию активного терморегулирования, поддерживающую оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR).

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