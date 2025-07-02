Переживающий кризис Nissan задерживает платежи кредиторам и просит об отсрочке

Nissan ранее уговорил некоторых поставщиков на гибкие условия, предложив рассрочку с процентами вместо немедленной выплаты. То есть в целом автогиганту придется заплатить больше, но в будущем, а сразу после заключения сделки средства остались в его распоряжении. Переписка раскрыла, что поставщиков «снова» просят об отсрочке: некоторые выплаты за июнь будут отложены до середины августа или даже до сентября.

Сам Nissan пояснил, что идет на такие меры для обеспечения «достаточной ликвидности», чтобы покрыть текущие расходы на реструктуризацию бизнеса и выплаты по облигациям. Согласно внутренним документам, компания хочет высвободить порядка 150 миллионов евро, но эту информацию японцы подтверждать не стали.