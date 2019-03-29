Nissan возобновил производство компонентов двигателя для Skyline GT-R

В списке доступных компонентов: блок цилиндров и головка, коленчатый вал, прокладки, поршни, шатуны, выхлопная система, топливный насос в сборе, проводка и многое другое. Блок цилиндров доступен в двух версиях: базовой по цене 1500 долларов и улучшенной N1 за 3800 долларов. Последняя предназначена только для установки в модели R33 и R34.

Nissan запустил программу Nismo Heritage Parts в 2017 году. Изначально она была рассчитана на выпуск компонентов для Skyline GT-R R32. Позднее компания расширила ее действие на R33 и R34. Помимо двигателей, в каталоге Nismo Heritage Parts есть кузовные панели и моторчик стеклоочистителя для всех трех поколений спорткара.