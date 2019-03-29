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18:05

Nissan возобновил производство компонентов двигателя для Skyline GT-R

Также компания выпускает кузовные панели для классических спорткаров

В рамках программы Nismo Heritage компания Nissan возобновила производство отдельных компонентов двигателя RB26DETT, который устанавливался на три поколения Skyline GT-R. Крейтовый («мотор из ящика», полностью готовый к установке) вариант компания предлагает давно, теперь же покупатели могут собрать мотор под себя.
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В списке доступных компонентов: блок цилиндров и головка, коленчатый вал, прокладки, поршни, шатуны, выхлопная система, топливный насос в сборе, проводка и многое другое. Блок цилиндров доступен в двух версиях: базовой по цене 1500 долларов и улучшенной N1 за 3800 долларов. Последняя предназначена только для установки в модели R33 и R34.

Nissan запустил программу Nismo Heritage Parts в 2017 году. Изначально она была рассчитана на выпуск компонентов для Skyline GT-R R32. Позднее компания расширила ее действие на R33 и R34. Помимо двигателей, в каталоге Nismo Heritage Parts есть кузовные панели и моторчик стеклоочистителя для всех трех поколений спорткара.

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Двигатель RB26DETT устанавливали на Nissan Skyline GT-R с 1989 по 2002 год. 2,6-литровый агрегат комплектовался двумя турбонагнетателями с керамическими крыльчатками и выдавал 280 лошадиных сил. Версия с блоком N1 отличалась улучшенным охлаждением, увеличенным выпускным коллектором и нагнетателями со стальным крыльчатками.

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