Старенький седан Nissan превратили в Ferrari F40. Зря

Ранее на Craiglist выставили реплику «бэтмобиля», в конструкции которого используется углеродное волокно. Машину оснастили 5,7-литровым атмосферным двигателем V8, автоматической трансмиссией, гидравлической тормозной системой, а также задними амортизаторами для большего комфорта во время движения.