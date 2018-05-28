Nissan сделал беспилотного робота для разметки футбольных полей

Компания Nissan представила на финале Лиги чемпионов УЕФА автономного робота для разметки футбольных полей. Используя возможности системы автономного управления, изначально разработанной для моделей японской марки, он может самостоятельно наносить линии, если для этого есть доступное пространство.

Робот под названием Pitch-R оборудован четырьмя камерами, GPS-приемником и системами предотвращения столкновений. Он способен в режиме реального времени анализировать местность и находить подходящие для поля площадки. Разметку Pitch-R может наносить на траву, асфальт и гравий. Весь процесс занимает не более 20 минут.

В основе робота Pitch-R лежит технология ProPILOT. В ее состав входит система слежения и сохранения рядности движения, адаптивный круиз-контроль, функция контроля дистанции до впереди идущего автомобиля, системы предупреждения об объектах в мертвых зонах и предотвращения столкновения спереди.

В январе инженеры Nissan, используя наработки в области автономного управления, создали для японской гостиницы беспилотные тапочки. Для обуви адаптировали парковочный ассистент ProPilot Park, который позволил им самостоятельно возвращаться в заранее указанное место.