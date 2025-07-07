Компания, производящая iPhone, может прийти на помощь Nissan

Завод Nissan Oppama может пасть жертвой плана по реструктуризации бизнеса, объявленного новым гендиректором компании Иваном Эспинозой. Он анонсировал закрытие 17 производственных площадок по всему миру и сокращение штата сотрудников на 15 процентов в целях экономии.

Если же Nissan разрешит Foxconn поставить ее электромобили на конвейер, предприятие и 3900 рабочих мест будут сохранены, говорят источники. Nissan назвал информацию о возможной сделке не основанной на официальном заявлении, но и опровергать ее не стал.