Компания, производящая iPhone, может прийти на помощь Nissan

Компания, производящая iPhone, может прийти на помощь NissanОна может наладить сборку своих машин на заводе Nissan, оказавшемся под угрозой закрытия
Завод Nissan Oppama может пасть жертвой плана по реструктуризации бизнеса, объявленного новым гендиректором компании Иваном Эспинозой. Он анонсировал закрытие 17 производственных площадок по всему миру и сокращение штата сотрудников на 15 процентов в целях экономии.
Если же Nissan разрешит Foxconn поставить ее электромобили на конвейер, предприятие и 3900 рабочих мест будут сохранены, говорят источники. Nissan назвал информацию о возможной сделке не основанной на официальном заявлении, но и опровергать ее не стал.
Завод Nissan Oppama, открытый в 1961 году, стал одним из символов расцвета компании и долго носил звание «материнской фабрики» Nissan. В 2010-м там стартовало производство Leaf, первого электрокара марки для массового рынка, а затем — современных гибридов. Сейчас с конвейера сходят Note и Note Aura.
Что касается Foxconn, то она показала свои первые наработки в новой для себя автомобильной сфере еще в 2022 году. В декабре прошлого года сообщалось, что тайваньцы могут полностью купить Nissan, однако официальной информации так и не последовало — в то время Nissan пытался договориться с Honda. Также Foxconn прочили сотрудничество с Mitsubishi, с которой в мае был подписан меморандум о взаимопонимании.