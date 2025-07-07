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Опубликовано 07 июля 2025, 18:02
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Компания, производящая iPhone, может прийти на помощь Nissan

Она может наладить сборку своих машин на заводе Nissan, оказавшемся под угрозой закрытия
На одном из заводов Nissan в Японии может «прописаться» другая марка. Японская компания ведет переговоры с тайваньской Foxconn о запуске производства ее электрокаров на заводе Nissan Oppama в Канагаве. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на инсайдерские источники. Foxconn давно вынашивает планы по запуску своей электромобильной линейки и нуждается в производственных мощностях, а завод Nissan таким образом может быть спасен от закрытия.
Компания, производящая iPhone, может прийти на помощь Nissan
© Nissan
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Завод Nissan Oppama может пасть жертвой плана по реструктуризации бизнеса, объявленного новым гендиректором компании Иваном Эспинозой. Он анонсировал закрытие 17 производственных площадок по всему миру и сокращение штата сотрудников на 15 процентов в целях экономии.

Если же Nissan разрешит Foxconn поставить ее электромобили на конвейер, предприятие и 3900 рабочих мест будут сохранены, говорят источники. Nissan назвал информацию о возможной сделке не основанной на официальном заявлении, но и опровергать ее не стал.

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Завод Nissan Oppama, открытый в 1961 году, стал одним из символов расцвета компании и долго носил звание «материнской фабрики» Nissan. В 2010-м там стартовало производство Leaf, первого электрокара марки для массового рынка, а затем — современных гибридов. Сейчас с конвейера сходят Note и Note Aura.

Что касается Foxconn, то она показала свои первые наработки в новой для себя автомобильной сфере еще в 2022 году. В декабре прошлого года сообщалось, что тайваньцы могут полностью купить Nissan, однако официальной информации так и не последовало — в то время Nissan пытался договориться с Honda. Также Foxconn прочили сотрудничество с Mitsubishi, с которой в мае был подписан меморандум о взаимопонимании.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Мария Руцкая
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#Nissan
#Foxconn
#Электрокары