Nissan обвинил семью Карлоса Гона в незаконном обогащении

Очередной иск, поданный в бразильский суд, поможет Nissan приостановить действие срока давности на некий документ, созданный три года назад, пишет Reuters, и продолжить судебный процесс. При этом производитель не стал уточнять детали дела и разъяснять суть обвинений. Представители семьи Гона от комментариев также отказались. Источники в компании утверждают: у Оливейры была номинальная должность консультанта и она получала неплохое вознаграждение.

Nissan уже подал иск к Гону и его дочери Кэролайн с требованием ареста квартиры в Рио-де-Жанейро и всех находящихся там вещей. В ней якобы обнаружены три сейфа, в которых могут содержаться доказательства злоупотреблений Карлоса Гона. Адвокат задержанного в Японии топ-менеджера заявил, что представители Nissan, получившие доступ в квартиру после ареста, могли подкинуть компрометирующие документы и предметы. Апелляционный суд постановил, что собственники могут забрать из квартиры личные вещи, но только в присутствии сотрудников Nissan.

Карлоса Гона задержали 19 ноября в токийском аэропорту Ханеда по подозрению в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования, проведенного Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.