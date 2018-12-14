Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:03

Nissan обвинил семью Карлоса Гона в незаконном обогащении

Кроме того, компания требует арестовать дом топ-менеджера в Рио-де-Жанейро

© Фото: carscoops.com
Компания Nissan подала иск к Клодин Бишара де Оливейре — старшей сестре бывшего председателя правления японского производителя Карлоса Гона. Ее обвиняют в «незаконном обогащении». Детали претензии пока не раскрываются.

Очередной иск, поданный в бразильский суд, поможет Nissan приостановить действие срока давности на некий документ, созданный три года назад, пишет Reuters, и продолжить судебный процесс. При этом производитель не стал уточнять детали дела и разъяснять суть обвинений. Представители семьи Гона от комментариев также отказались. Источники в компании утверждают: у Оливейры была номинальная должность консультанта и она получала неплохое вознаграждение.

Nissan уже подал иск к Гону и его дочери Кэролайн с требованием ареста квартиры в Рио-де-Жанейро и всех находящихся там вещей. В ней якобы обнаружены три сейфа, в которых могут содержаться доказательства злоупотреблений Карлоса Гона. Адвокат задержанного в Японии топ-менеджера заявил, что представители Nissan, получившие доступ в квартиру после ареста, могли подкинуть компрометирующие документы и предметы. Апелляционный суд постановил, что собственники могут забрать из квартиры личные вещи, но только в присутствии сотрудников Nissan.

Карлоса Гона задержали 19 ноября в токийском аэропорту Ханеда по подозрению в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования, проведенного Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...