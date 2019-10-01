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12:01

Nissan показал концепт с голографическими экранами и дополненной реальностью

Кей-кар демонстрирует новую философию дизайна Timeless Japanese Futurism

Компания Nissan представила концептуальный кей-кар IMk с электрической силовой установкой. Он займёт центральное место на стенде марки на Токийском автосалоне и покажет, как будет эволюционировать фирменный стиль с примесью «японской ДНК» на примере сегмента городских автомобилей. Автомобиль оборудован голографическими дисплеями и технологией дополненной реальности.

Цель Nissan IMk — продемонстрировать новую философию дизайна Timeless Japanese Futurism (Вечный японский футуризм). Концепция основана на простоте и естественности традиционного японского дизайна, сочетании плавных линий и точечном использовании характерных для страны мотивов. Например, медный окрас кузова отсылает к ремесленникам, работающим с этим материалом, а отделка элементов обвеса — к мидзухики, древнему искусству вязания декоративных узлов из рисовой бумаги.

Салон концепта вновь обращается к теме гостиной или уютного кафе. Для его отделки используется ткань и дерево — планки в нижних секция дверей подражают японской столярной технике kigumi. На передней панели IMk нет никаких физических органов управления: все кнопки — сенсорные, а для вывода информации используются два «парящих» голографических дисплея. Контурная подсветка работает «в такт» экранам и меняет свой цвет в зависимости от контента.

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Информации о технической начинке кей-кара Nissan не сообщает. Концепт оснащен продвинутой версией серийного автопилота ProPILOT 2.0 с функцией самостоятельной парковки, точкой доступа WiFi, системой идентификации водителя по смартфону, а также технологией I2V (Invisible-to-Visible), которая использует набор датчиков и постоянное подключение к «облаку» для контроля пространства вокруг автомобиля. Например, она может «заметить» пешехода еще до того, как он окажется в пределах видимости водителя, или вывести подсказку о свободных местах на парковке, используя дополненную реальность.