Nissan показал концепт с голографическими экранами и дополненной реальностью

Информации о технической начинке кей-кара Nissan не сообщает. Концепт оснащен продвинутой версией серийного автопилота ProPILOT 2.0 с функцией самостоятельной парковки, точкой доступа WiFi, системой идентификации водителя по смартфону, а также технологией I2V (Invisible-to-Visible), которая использует набор датчиков и постоянное подключение к «облаку» для контроля пространства вокруг автомобиля. Например, она может «заметить» пешехода еще до того, как он окажется в пределах видимости водителя, или вывести подсказку о свободных местах на парковке, используя дополненную реальность.