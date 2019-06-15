Nissan проникнет в мозг водителя

Nissan показал в Шанхае свои инновационные технологии Invisible-to-Visible и Brain-to-Vehicle, а также полноприводный концептуальный электромобиль IMs. Новые технологии и разработки созданы в рамках концепции Nissan Intelligent Mobility, которая определяет взгляды компании на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества. Объединяя реальный мир с виртуальным, технология Invisible-to-Visible (I2V) может помочь водителям увидеть скрытое, например, за поворотом или за углом здания.