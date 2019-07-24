На заводах Nissan пройдут массовые увольнения

Волна увольнений затронет примерно семь процентов всего штата Nissan, который насчитывает 138 тысяч человек. Скорее всего, под сокращения попадут сотрудники зарубежных заводов, которые демонстрируют низкие результаты. Входит ли в их число российское предприятие «Ниссан мануфэкчуринг Рус», пока неизвестно. В настоящее время на заводе, расположенном в Санкт-Петербурге, собирают модели Qashqai, Murano и X-Trail.

Между тем, компания должна подвести финансовые итоги за полугодие уже в четверг, 25 июля. Ожидается, что операционная прибыль Nissan сократится на 24 процента — если прогноз подтвердится, то это будет худшим показателем бренда за 11 лет.