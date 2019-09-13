Электрический Nissan Leaf превратили в эко-катафалк

Электрохэтч создал директор одного из похоронных бюро Королевства. Автомобиль пополнил линейку из других экологичных решений, который уже были внедрены ранее — например, его компания предлагает биоразлагаемые урны.

Как сообщает издание Metro, решение создать электрический катафалк стало ответом на запросы клиентов. По его словам, в последнее время все больше людей беспокоились о том, какой вред наносят окружающей среде, даже несмотря на свое личное горе.