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14:48

Электрический Nissan Leaf превратили в эко-катафалк

Автомобиль уже доступен в 16 похоронных бюро Великобритании

Электрический хэтчбек Nissan Leaf превратили в экологичный катафалк. Сейчас он уже доступен в 16 похоронных бюро Великобритании.

Несмотря на отсутствие вредных выбросов, катафалк из Nissan Leaf вышел не самый удачный — из-за довольно компактных размеров, для водителя почти не осталось места, поэтому он сидит практически рядом с гробом, а не перед ним. Также хэтчбек оснастили двумя большими оконными панелями по бокам, что позволяет без труда просматривать весь салон.

Электрохэтч создал директор одного из похоронных бюро Королевства. Автомобиль пополнил линейку из других экологичных решений, который уже были внедрены ранее — например, его компания предлагает биоразлагаемые урны.

Как сообщает издание Metro, решение создать электрический катафалк стало ответом на запросы клиентов. По его словам, в последнее время все больше людей беспокоились о том, какой вред наносят окружающей среде, даже несмотря на свое личное горе.

В середине августа еще один электрокар превратили в ритуальный автомобиль — по заказу сотрудника похоронной индустрии из Норвегии построили катафалк на базе Tesla Model S 2018 года выпуска. Автомобиль распилили пополам, чтобы удлинить на 80 сантиметров. При этом, как утверждает владелец, бывший седан от «Теслы» все еще на пятилетней заводской гарантии.