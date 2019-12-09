Nissan Leaf превратили в «рождественскую ёлку»

Рекуперация энергии в Nissan Leaf реализована в том числе через электронную педаль акселератора e-Pedal. С ее помощью можно управлять не только разгоном, но и замедлением вплоть до полной остановки. При активации режима B mode кинетическая энергия преобразуется в электрическую с использованием обычной педали тормоза. В среднем за 17 700 километров (11 000 миль) Leaf генерирует до 744 киловатт чистой электроэнергии.