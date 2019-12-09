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13:43

Nissan Leaf превратили в «рождественскую ёлку»

Таким образом компания напомнила о возможностях системы рекуперации

Алексей Носаченко
Компания Nissan принарядила электромобиль Leaf к Новому году. Хэтчбек украсили тысячами светодиодных лампочек, которые призваны напомнить водителям, что батарейные автомобили могут сами генерировать энергию через рекуперацию.

Рекуперация энергии в Nissan Leaf реализована в том числе через электронную педаль акселератора e-Pedal. С ее помощью можно управлять не только разгоном, но и замедлением вплоть до полной остановки. При активации режима B mode кинетическая энергия преобразуется в электрическую с использованием обычной педали тормоза. В среднем за 17 700 километров (11 000 миль) Leaf генерирует до 744 киловатт чистой электроэнергии.

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Это примерно 20 процентов от общего расхода электроэнергии в год на одно британское домохозяйство. В Nissan подсчитали, что такого количества хватит обеспечить электричеством 266 новогодних ёлок с 700 лампочками либо 297 духовок в течение часа или 744 телевизоров либо светодиодных гирлянд на 10 783 домах в течение пяти часов.

В Европе Nissan продаёт две модификации Leaf с моторами на 150 и 211 сил (320 и 340 Нм соответственно) и батареями емкостью 40 и 62 киловатт-часа. Запас хода хэтчбека составляет от 270 до 385 километров. При этом дальнобойный Leaf e+ поддерживает зарядки мощностью 100 киловатт, а обычный — всего 50