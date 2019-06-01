Nissan «электрифицирует» Лигу чемпионов УЕФА

Nissan уже пятый сезон является официальным автомобильным спонсором самого крупного в мире ежегодного спортивного мероприятия. Чтобы улучшить качество воздуха и снизить загрязнение окружающей среды в городе, который принимает в этом году финал Лиги чемпионов, японцы организовали самый крупный в истории этого состязания официальный парк, состоящий из электромобилей.
В этом году в него вошёл и гоночный электромобиль Nissan LEAF NISMO RC 2.0. На нём бразильский футболист Роберто Карлос доставит на стадион Estadio Metropolitano кубок Лиги чемпионов УЕФА с фестиваля UEFA Champions Festival, проходящего на площади Пуэрта-дель-Соль.
LEAF NISMO RC 2.0 - это гоночный электромобиль с двумя электродвигателями и полным приводом, а специально для финального матча его оборудовали аэродинамическим кейсом для перевозки кубка Лиги Чемпионов УЕФА. Мощность и крутящий момент LEAF NISMO RC 2.0 в два раза выше, чем у предшественника. Его передовая аккумуляторная батарея, а также компоненты силовой установки позаимствованы у самого продаваемого в мире электромобиля - Nissan LEAF.
В Мадриде старым автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями запрещен въезд в некоторые центральные районы города общей площадью 472 гектара. Ограничение действует на все автомобили с бензиновыми двигателями, зарегистрированные до 2000 года, и все дизельные автомобили, зарегистрированные до 2006 года - исключение делается только для жителей данных районов или льготные категории граждан. В центральной части Мадрида ездить можно только на автомобилях с нулевыми выбросами.
По всему городу установлено более 110 зарядных станций, что должно стимулировать дальнейший рост числа электромобилей. Чтобы поддержать городскую инфраструктуру, компания Nissan во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА установит в городе ещё 36 зарядных станций, которые после завершения мероприятия будут переданы испанской стороне.
Электромобиль Nissan LEAF производится на заводе компании Nissan в городе Сандерленд (Великобритания), отмеченном множеством наград, и экспортируется на рынки Европы, в том числе в Испанию. LEAF остается мировым бестселлером среди электромобилей: по всему миру продано уже более 410 000 штук, а в Европе только за 2018 год реализовано 41 589 электрокаров.