Nissan «электрифицирует» Лигу чемпионов УЕФА

Nissan уже пятый сезон является официальным автомобильным спонсором самого крупного в мире ежегодного спортивного мероприятия. Чтобы улучшить качество воздуха и снизить загрязнение окружающей среды в городе, который принимает в этом году финал Лиги чемпионов, японцы организовали самый крупный в истории этого состязания официальный парк, состоящий из электромобилей.

В этом году в него вошёл и гоночный электромобиль Nissan LEAF NISMO RC 2.0. На нём бразильский футболист Роберто Карлос доставит на стадион Estadio Metropolitano кубок Лиги чемпионов УЕФА с фестиваля UEFA Champions Festival, проходящего на площади Пуэрта-дель-Соль.