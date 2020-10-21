Самый дешёвый кроссовер Nissan: турбомотор и цифровая «приборка»

Базовым двигателем «Магнита» станет «атмосферник» 1.0, развивающий 72 лошадиные силы и работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Предусмотрен и вариант помощнее: 95-сильная «турботройка», для которой можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод безальтернативно передний.

По предварительным данным, Nissan Magnite может выйти на рынок Индии с ценником от 530 000 рупий (553 тысячи рублей по текущему курсу). В таком случае кроссовер станет не только самым дешёвым «Ниссаном», но и окажется дешевле Lada XRay, начальная стоимость которого в России составляет 653 900 рублей.

В Индии Magnite появится в продаже в 2021 году. Не исключено, что новинка, имеющая статус глобальной, появится и на других рынках, однако пока информации об этом нет.