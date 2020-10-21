Самый дешёвый кроссовер Nissan: турбомотор и цифровая «приборка»

Nissan Magnite, название которого представляет собой сочетание слов magnetic («магнитный») и ignite («зажигать»), построен на модульной платформе CMF-A. Точные габариты японская марка не рассекретила, однако известно, что длина кроссовера не превысит четырёх метров, благодаря чему автомобиль сможет попасть под налоговые льготы в Индии. При этом новинка получила внушительный дорожный просвет – 205 миллиметров, а в багажнике умещается до 336 литров груза при поднятых спинках сидений.
Внешность «товарного» Magnite почти аналогична концепту, представленному в минувшем июле. Среди отличий – более скромные колёсные арки, иное оформление обоих бамперов, крупная надпись Magnite на пятой двери, антенна на крыше, упрощённые корпуса зеркал заднего вида и отсутствие хромированных «полосок» в рисунке решётки радиатора.
Фото: Nissan
Заявленный список оснащения достаточно широк для бюджетного автомобиля. В него войдут светодиодные фары, бесключевой запуск двигателя, камеры кругового обзора и круиз-контроль, а в салоне установят отсек для беспроводной зарядки, аудиосистему с динамиками JBL, цифровую приборку с семидюймовым экраном и тачскрин мультимедийной системы диагональю восемь дюймов. Система «дружит» со смартфонами посредством Android Auto и Apple CarPlay. За доплату можно будет дооснастить Magnite системой очистки воздуха.
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Базовым двигателем «Магнита» станет «атмосферник» 1.0, развивающий 72 лошадиные силы и работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Предусмотрен и вариант помощнее: 95-сильная «турботройка», для которой можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод безальтернативно передний.
По предварительным данным, Nissan Magnite может выйти на рынок Индии с ценником от 530 000 рупий (553 тысячи рублей по текущему курсу). В таком случае кроссовер станет не только самым дешёвым «Ниссаном», но и окажется дешевле Lada XRay, начальная стоимость которого в России составляет 653 900 рублей.
В Индии Magnite появится в продаже в 2021 году. Не исключено, что новинка, имеющая статус глобальной, появится и на других рынках, однако пока информации об этом нет.