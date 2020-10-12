Nissan запатентовал в России новый X-Trail

На патентных документах внешность кроссовера не отличается от заокеанской версии, премьера которой состоялась в июне нынешнего года. На изображениях видна изменённая решётка радиатора с более тонкой V-образной вставкой, «двухэтажная» оптика с зауженными фарами, иные бамперы и пороги.

Однако появление патента не означает скорого выхода нового X-Trail на отечественный рынок, как и появления в России именно такой версии. Вероятно, Nissan зарегистрировал документ, чтобы защитить дизайн кроссовера от возможного плагиата.