Nissan запатентовал в России новый X-Trail

На патентных документах внешность кроссовера не отличается от заокеанской версии, премьера которой состоялась в июне нынешнего года. На изображениях видна изменённая решётка радиатора с более тонкой V-образной вставкой, «двухэтажная» оптика с зауженными фарами, иные бамперы и пороги.
Однако появление патента не означает скорого выхода нового X-Trail на отечественный рынок, как и появления в России именно такой версии. Вероятно, Nissan зарегистрировал документ, чтобы защитить дизайн кроссовера от возможного плагиата.
Фото: Федеральный институт промышленной собственности
Со сменой поколения Nissan Rogue переехал на усовершенствованную платформу CMF-C/D и уменьшился в габаритах. Длина кроссовера составляет 4648 миллиметров (-38 миллиметров по сравнению с дореформенной версией), высота – 1699 миллиметров (-28 миллиметров), ширина – 1839 миллиметров. Колёсная база равна 2705 миллиметрам. Объём багажника американской версии остался прежним – он составляет 1113 литров. Для сравнения, у российского X-Trail третьего поколения максимальная вместимость багажника равна 1507 литрам.
Фото: Nissan
В «базе» Nissan Rogue предложат с аналоговой приборной панелью и семидюймовым экраном системы мультимедиа, а более дорогим комплектациям положена цифровая приборка с 12,3-дюймовым экраном, а также 10,8-дюймовый проекционный дисплей.
Продажи «четвёртого» Rogue стартуют в США в конце октября. На старте кроссовер предложат с безальтернативным 2,5-литровым «атмосферником» мощностью 181 лошадиная сила – на 11 сил мощнее, чем у предшественника. Мотор работает в тандеме с вариатором.
Когда Nissan X-Trail нового поколения появится в Европе и в России, пока неизвестно. На сегодняшний день россиянам доступен кроссовер третьего поколения, который в сентябре обзавёлся новыми опциями комфорта и обновлённой мультимедийной системой.
В гамму двигателей модели входят бензиновые моторы объёмом 2,0 и 2,5 мощностью 144 и 171 лошадиная сила соответственно, а также 1,6-литровый «дизель», выдающий 130 сил. Стоимость модели варьируется от 1 749 000 до 2 374 000 рублей.