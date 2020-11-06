Вот как будет выглядеть новый кроссовер Nissan в России

Патентные изображения демонстрируют, как будет выглядеть Nissan Magnite в России. Он представляет собой кроссовер длиной четыре метра, в основе которого лежит платформа CMF, разработанная альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Magnite уже подтверждён для рынков Индии и других развивающийся стран, так что не исключено, что рано или поздно модель появится и у нас.

Можно заметить, что на автомобиле, изображённом на патентных снимках, до сих пор овальный логотип, как у Datsun, а не круглый, как у Nissan. Однако у кроссовера нет шансов появиться в России под брендом Datsun, так как в конце 2020 года он покинет рынок, а производство двух моделей, седана on-DO и хэтчбека mi-DO, на мощностях «АвтоВАЗа» будет прекращено.