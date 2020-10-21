Посмотрите на шестиколесный пикап на базе Nissan Micra

В основе модифицированного пикапа лежит пятидверка Nissan Micra второго поколения. Модель выпускали с 1992 по 2002 годы. Для превращения в пикап автомобиль оборудовали третьей осью и дополнительной тормозной системой. Заднюю часть кузова хэтчбека заменили на грузовую платформу. Кроме того, в комплекте с машиной идет запасное колесо и тент-полог.
По словам продавца, необычный автомобиль прошел все необходимые проверки для возможности использования на немецких дорогах. Дополнительное оборудование, установленное в ходе модернизации, подтверждено соответствующими документами. В итоге модифицированный Nissan Micra зарегистрировали как грузовик.
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Для дооснащения автомобиля владелец установил глушитель с боковой выхлопной системой от Golf GTI пятого поколения. Также мини-пикап оборудован центральным замком с дистанционным управлением, электрическими стеклоподъемниками и люком. Под капотом машины установлен заводской 54-сильный бензиновый двигатель от Nissan Micra, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».
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Приобрести шестиколесный пикап с пробегом 126 000 километров можно за 6 800 евро (примерно 612 000 рублей по текущему курсу).
В конце февраля в Сети опубликовали видео с шестиколесным пикапом, построенным на базе классического MINI Cooper. Предположительно, необычный тюнинг-проект родом с Ближнего Востока.