Посмотрите на шестиколесный пикап на базе Nissan Micra

В основе модифицированного пикапа лежит пятидверка Nissan Micra второго поколения. Модель выпускали с 1992 по 2002 годы. Для превращения в пикап автомобиль оборудовали третьей осью и дополнительной тормозной системой. Заднюю часть кузова хэтчбека заменили на грузовую платформу. Кроме того, в комплекте с машиной идет запасное колесо и тент-полог.

По словам продавца, необычный автомобиль прошел все необходимые проверки для возможности использования на немецких дорогах. Дополнительное оборудование, установленное в ходе модернизации, подтверждено соответствующими документами. В итоге модифицированный Nissan Micra зарегистрировали как грузовик.