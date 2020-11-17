Nissan Micra обновилась и получила дизайнерскую версию

Micra N-Design отличается от стандартного хэтчбека двухцветными 16-дюймовыми дисками, а также декоративными элементами в черном либо серебристом цвете на корпусах наружных зеркал, бамперах и дверях. В салоне – двухцветная тканевая обивка кресел, а передняя панель и центральный тоннель отделаны искусственной кожей. Список оборудования пополнился аудиосистемой Bose Personal (доступна в комплектации Tekna).