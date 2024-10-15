Раскрыта внешность нового Nissan Murano

Раскрыта внешность нового Nissan MuranoВозможно, кроссовер дебютирует в ноябре
Следующий Nissan Murano, если верить слитым картинкам, получит полностью переделанный передок со световыми элементами по краям решетки радиатора. Подобные получил компакт-кросс Nissan Kicks, представленный минувшим летом.
В целом же силуэт напоминает оный у Aryia. Модели роднят в том числе оформление задних стоек, заваленная крыша и расширяющийся к сторонам монофонарь на корме. Правда, на Murano он не совсем сплошной и по центру разделен логотипом Nissan.
В салоне появится современный кластер с дисплеем медиасистемы и приборной панелью, накрытыми козырьком. Ниже можно увидеть небольшой блок управления климатической установкой с физическими клавишами, двухспицевое рулевое колесо и кнопки вместо рычага коробки передач. В числе опций будут стеганая отделка кресел и панорамная крыша с люком.
По данным инсайдеров, Murano в новом поколении лишится 3,5-литрового V6. Вместо него установят двухлитровую «четверку» от Infiniti QX60, которая на более дорогом кроссовере выдает 272 силы и 388 Нм крутящего момента. Пару ей составляет девятидиапазонный автомат.