Раскрыта внешность нового Nissan Murano

Возможно, кроссовер дебютирует в ноябре

Рассекречен Nissan Murano следующего поколения. Один из читателей портала Carscoops обнаружил изображения нового Murano в рекламной брошюре, которую нашел в автосалоне Nissan. Судя по картинкам, кроссовер, который сменил генерацию еще в 2014 году, ждет кардинальное преображение. Nissan пока не публиковал ни анонсов, ни тизеров, но ожидается, что премьера не за горами. Она может состояться уже в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.