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Опубликовано 15 октября 2024, 16:03
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Раскрыта внешность нового Nissan Murano

Возможно, кроссовер дебютирует в ноябре
Рассекречен Nissan Murano следующего поколения. Один из читателей портала Carscoops обнаружил изображения нового Murano в рекламной брошюре, которую нашел в автосалоне Nissan. Судя по картинкам, кроссовер, который сменил генерацию еще в 2014 году, ждет кардинальное преображение. Nissan пока не публиковал ни анонсов, ни тизеров, но ожидается, что премьера не за горами. Она может состояться уже в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Раскрыта внешность нового Nissan Murano
© Carscoops
Мария Руцкая

Следующий Nissan Murano, если верить слитым картинкам, получит полностью переделанный передок со световыми элементами по краям решетки радиатора. Подобные получил компакт-кросс Nissan Kicks, представленный минувшим летом.

© Carscoops

В целом же силуэт напоминает оный у Aryia. Модели роднят в том числе оформление задних стоек, заваленная крыша и расширяющийся к сторонам монофонарь на корме. Правда, на Murano он не совсем сплошной и по центру разделен логотипом Nissan.

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В салоне появится современный кластер с дисплеем медиасистемы и приборной панелью, накрытыми козырьком. Ниже можно увидеть небольшой блок управления климатической установкой с физическими клавишами, двухспицевое рулевое колесо и кнопки вместо рычага коробки передач. В числе опций будут стеганая отделка кресел и панорамная крыша с люком.

По данным инсайдеров, Murano в новом поколении лишится 3,5-литрового V6. Вместо него установят двухлитровую «четверку» от Infiniti QX60, которая на более дорогом кроссовере выдает 272 силы и 388 Нм крутящего момента. Пару ей составляет девятидиапазонный автомат.

Источник:Carscoops
Автор:Мария Руцкая
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