Nissan полностью раскрыл новый бизнес-седан с китайской техникой

Внешность Nissan N7 не секрет, ведь официальные снимки растиражировали в ноябре прошлого года. А вот салон показали только сейчас, и он не такой, как у исходного eπ 007: одинакова только концепция, но все компоненты оригинальные. Из необычных «фишек» — инновационные кресла с «нулевой гравитацией» и возможностью интеллектуального изменения формы за счёт гелевого верхнего слоя.