Лифтбек Dongfeng eπ 007 добрался до Беларуси: объявлены цены

В длину лифтбек достигает 4,8 метра, то есть он относится к D-классу. Гибридный вариант оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и электромотором, установленным на задней оси, мощность — 218 лошадиных сил. Отдача установок электрических модификаций — 218, 272 и 544 силы. В зависимости от версии емкость батареи составляет 28,40, 56,8 или 70,26 киловатт-часа. Гибрид самый дальнобойный, его запас хода равен 1,2 тысячи километров, а электрические eπ 007 проезжают на одном заряде 530-620 километров.

Быстрая зарядка батареи от 30 до 80 процентов занимает 26 минут.