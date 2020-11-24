Nissan представил Note нового поколения

Сходство с Ariya продолжается в салоне. На передней панели расположены два экрана размерностью девять и семь дюймов, объединенные в цельный блок. Первый отвечает за мультимедийную систему и навигатор, а второй выполняет функцию цифровой «приборки». В оснащение нового Note вошли отсек для беспроводной зарядки смартфона, двухзонный климат-контроль и USB-C разъемы. Как и в «Арии», в салоне хэтчбека установили передние кресла Zero Gravity, которые снижают нагрузку на сидящего в них человека. Доступны два варианта обивки: из ткани или натуральной кожи.

В «базе» Note приводится в движение последовательной гибридной установкой E-Power второго поколения. Она состоит из 1,2-литрового трехцилиндрового «атмосферника» (82 лошадиных силы и 103 Нм момента), электромотора на передней оси и компактной литий-ионной батареи. Переднюю ось вращает электродвигатель, а ДВС выполняет роль генератора.

Суммарную мощность установки Nissan не раскрыл. По данным японских СМИ, она развивает до 116 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента – на 7 сил и 26 Нм больше, чем у предшественника.