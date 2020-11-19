Nissan показал первое изображение обновленного внедорожника Terra

Рамный внедорожник Nissan Terra появился в 2018 году. Длина первой версии модели составляла 4885 миллиметров, в то время как клиренс – 225 миллиметров. Как и дореформенный автомобиль, рестайлинговая модель построена на платформе пикапа Navara. Станет ли второе поколение рамного внедорожника крупнее по габаритам, пока неизвестно.

В опубликованном видеоролике Nissan продемонстрировал некоторые детали экстерьера будущей новинки. В частности, на кадрах можно увидеть новую головную светодиодную оптику, выполненную в виде раздельных «кубиков», с обрамляющими их LED-линиями ходовых огней. Кроме того, внедорожник обзавелся задними фонарями иной конструкции.

В движение рестайлинговый Terra, скорее всего, будут приводить те же агрегаты, которые установлены на соплатформенном Navara. Для пикапа доступен 2,3-литровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 190 лошадиных сил (450 Нм). В Китае предложат 2,5-литровый «атмосферник» с отдачей 193 лошадиные силы (245 Нм). В паре с агрегатами будут работать шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный автомат.

Официальная премьера обновленного Nissan Terra состоится 25 ноября. В России же рамный внедорожник первого поколения не продается. Поэтому ожидать появления рестайлингового автомобиля в нашей стране не имеет смысла.