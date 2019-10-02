Папа Римский пересел на бюджетный пикап от Nissan

Модификация для главы католической церкви отличается прозрачным навесом в кузове, который защищает от непогоды, а также поручнями, за которые Папа может держаться во время движения. Также в кузов установили кресло.
Все изменения, которые были внесены в автомобиль, соответствуют требованиям Ватикана. На доработки у авторов папамобиля ушло около трех месяцев.
В 60-х понтифика можно было встретить на доработанном Lincoln Continental, позднее он пересел на Mercedes-Benz S-Class, а после этого Папу заметили на M-классе от того же производителя. Пикап от Nissan стал первым в истории японским папамобилем.
Весной этого года «Пикап» от отечественного УАЗа примерил на себя роль автомобиля главы католической церкви. Правда, такая возможность у него была только на съемочной площадке продолжения сериала «Молодой папа». Автомобиль получил стеклянный купол и 2,7-литровый мотор ЗМЗ.