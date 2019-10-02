Папа Римский пересел на бюджетный пикап от Nissan

Модификация для главы католической церкви отличается прозрачным навесом в кузове, который защищает от непогоды, а также поручнями, за которые Папа может держаться во время движения. Также в кузов установили кресло.

Все изменения, которые были внесены в автомобиль, соответствуют требованиям Ватикана. На доработки у авторов папамобиля ушло около трех месяцев.