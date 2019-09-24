Nissan представил обновленный Patrol

Так как презентация обновленного Patrol состоялась в Дубае, то пока известен набор силовых агрегатов только для ближневосточного рынка. Базовым двигателем станет 4.0-литровый V6 мощностью 275 сил и 394 Нм момента, а за доплату будет предлагаться 5.6-литровый V8, выдающий 400 сил и 560 Нм момента. Привод — полный All-Mode 4X с переключателем режимов контроля тяги. Для машин с V8 доступна антикреновая система HBMC (Hydraulic Body Motion Control).

В России Nissan Patrol не продается с 2017 года. Причина — отсутствие локализации и, как следствие, высокая цена, ведь внедорожники к нам поставляли из Японии.