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14:23

Nissan представил обновленный Patrol

Внедорожник получил новую внешность и продвинутые системы активной безопасности

Компания Nissan представила обновлённый Patrol. Внедорожник получил новое оформление передней части кузова с более выраженной V-образной решеткой радиатора, расширенный набор оснащения и технологии безопасности, объединенные под единой концепцией Nissan Intelligent Mobility.

Рестайлинговый Nissan Patrol легко опознать по «бумерангам» ходовых огней и новому прочтению фирменной V-образной решетки радиатора с горизонтальными «ребрами» и массивной окантовкой. На корме появились другие фонари, тоже с рисунком в виде бумерангов и динамическими поворотниками (впервые на автомобиле Nissan), и соединяющая их хромированная накладка с названием модели.

В салоне Patrol появились сиденья с новым профилем и обивкой из стеганой кожи, а также руль, обтянутый и простроченный вручную. Опционально передние кресла можно оборудовать системой вентиляции и поясничным валиком с электроприводом. На видоизмененной центральной консоли отныне установлены два дисплея, как у Infiniti QX50: верхний предназначен для навигации и мультимедиа, нижний — для управления основными функциями автомобиля.

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Для Patrol расширен список доступных активных систем безопасности, объединенных под «зонтичным» брендом Nissan Intelligent Mobility. Новыми для модели стали система экстренного торможения с функцией определения пешеходов и интеллектуальная система предупреждения о фронтальных столкновениях.

Так как презентация обновленного Patrol состоялась в Дубае, то пока известен набор силовых агрегатов только для ближневосточного рынка. Базовым двигателем станет 4.0-литровый V6 мощностью 275 сил и 394 Нм момента, а за доплату будет предлагаться 5.6-литровый V8, выдающий 400 сил и 560 Нм момента. Привод — полный All-Mode 4X с переключателем режимов контроля тяги. Для машин с V8 доступна антикреновая система HBMC (Hydraulic Body Motion Control).

В России Nissan Patrol не продается с 2017 года. Причина — отсутствие локализации и, как следствие, высокая цена, ведь внедорожники к нам поставляли из Японии.