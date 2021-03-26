«Заряженный» Nissan Patrol: первое видео и дата премьеры

Короткий ролик дает представление лишь о некоторых деталях внешности обновленного Patrol Nismo: на быстро сменяющихся кадрах можно рассмотреть переднюю оптику, шильдики и силуэт внедорожника. Однако шпионам уже удалось заснять полностью лишенный камуфляжа прототип во время фотосессии в Объединенных Арабских Эмиратах.

От стандартного Patrol «заряженную» версию традиционно отличает более агрессивный обвес с увеличенными воздухозаборниками и красными акцентами на переднем сплиттере, юбках, заднем бампере и черных зеркалах заднего вида. Также он получит диффузор, 22-дюймовые кованые колесные диски с черными и серебристыми спицами, небольшой черный спойлер над пятой дверью и четыре патрубка выхлопной системы.