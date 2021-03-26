«Заряженный» Nissan Patrol: первое видео и дата премьеры

Короткий ролик дает представление лишь о некоторых деталях внешности обновленного Patrol Nismo: на быстро сменяющихся кадрах можно рассмотреть переднюю оптику, шильдики и силуэт внедорожника. Однако шпионам уже удалось заснять полностью лишенный камуфляжа прототип во время фотосессии в Объединенных Арабских Эмиратах.
От стандартного Patrol «заряженную» версию традиционно отличает более агрессивный обвес с увеличенными воздухозаборниками и красными акцентами на переднем сплиттере, юбках, заднем бампере и черных зеркалах заднего вида. Также он получит диффузор, 22-дюймовые кованые колесные диски с черными и серебристыми спицами, небольшой черный спойлер над пятой дверью и четыре патрубка выхлопной системы.
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Технические характеристики пока засекречены, но ожидается, что силовая установка изменениям не подверглась. Как и дореформенный Patrol Nismo, новинку будет приводить в движение 5,6-литровый «атмосферник» V8, развивающий 428 лошадиных сил. Такой мотор разгоняет актуальный внедорожник с места до «сотни» за 6,1 секунды, а обычному Patrol требуется на полсекунды больше.
jokerr.cars / Instagram
В середине марта подразделение Nissan NISMO Heritage Parts приступило к перевыпуску дефицитных запчастей для 30-летних Skyline GT-R R32. Пока каталог включает в себя всего несколько позиций – к примеру, редкую внутреннюю панель задней части автомобиля, изготовление которой может занимать до суток.