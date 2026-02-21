Nissan признал, что революционный двигатель VC Turbo ненадёжен

Главная особенность VC Turbo — в переменной степени сжатия. (Правда, в середине 2025 года инженеры Nissan ризнали систему слишком сложной, а потому новые автомобили марки лишены её.)

Что касается более ранних машин, на которые распространяется отзыв, то их подвёл блок дроссельной заслонки, в котором пластиковая шестерня привода оказалась недостаточно прочной.

Кроме того, при определённых условиях эксплуатации температура моторного масла превышает установленные пределы, что чревато заклиниванием подшипников коленчатого вала.