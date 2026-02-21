Nissan признал, что революционный двигатель VC Turbo ненадёжен

Опубликовано 21 февраля 2026, 11:201 мин.
Nissan признал, что революционный двигатель VC Turbo ненадёженЯпонский бренд отремонтирует кроссоверы Rogue
Nissan отзывает 640 000 кроссоверов Rogue из-за проблемного турбомотора. Nissan объявил масштабную отзывную кампанию, которая коснётся 642 986 кроссоверов Rogue — это американский аналог модели X-Trail. На сервис предстоит отправиться машинам 2023−2025 модельных годов, которые оснащеный 3-цилиндровыми 1,5-литровыми агрегатами серии VC Turbo.
Главная особенность VC Turbo — в переменной степени сжатия. (Правда, в середине 2025 года инженеры Nissan ризнали систему слишком сложной, а потому новые автомобили марки лишены её.)
Что касается более ранних машин, на которые распространяется отзыв, то их подвёл блок дроссельной заслонки, в котором пластиковая шестерня привода оказалась недостаточно прочной.
Кроме того, при определённых условиях эксплуатации температура моторного масла превышает установленные пределы, что чревато заклиниванием подшипников коленчатого вала.
Между тем, Nissan закрыл семь заводов на фоне многомиллиардных убытков. Японский автоконцерн опережающими темпами ведет сокращение 20 тыс. лишних сотрудников. Убытки по итогам года составят $ 4,2 млрд.