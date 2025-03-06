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Опубликовано 06 марта 2025, 16:48
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Nissan признал, что не выживет без вложений извне

CEO сказал, что не будет стоять на пути сделки, если его попросят уйти
Глава Nissan признал, что компания не выживет без сторонней помощи. Февральские переговоры о слиянии с Honda провалились — Nissan отказался превращаться в дочернюю компанию. Однако Nissan по-прежнему ищет пути выхода из тяжелого кризиса, и без инвестиций извне ему не справиться. По словам источников из Японии, это осознает и нынешний глава Nissan Макото Учида. Возможно, одним из шагов к спасению станет его отставка.
Nissan признал, что не выживет без вложений извне
© Nissan
Мария Руцкая

По данным инсайдеров, Nissan рассматривает возможность инвестиций от «японского коллеги-автопроизводителя»: это может быть Honda либо Mitsubishi. Также на повестке остается сотрудничество с тайваньской Foxconn, известной как производитель iPhone, смартфонов Xiaomi и других гаджетов.

Honda, в свою очередь, тоже готова работать с Nissan. Но есть условие: Учида должен покинуть пост генерального директора, который он занимает с 2019 года.

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Сам топ-менеджер отмечал, что не встанет на пути сделки, если акционеры решат отправить его в отставку. Изначально Учида был одним из сторонников сотрудничества, но его отношения с руководством Honda за последнее время сильно ухудшились.

Сегодня, 6 марта, Nissan соберет комитет для обсуждения дальнейших действий. Пост Учиды, если его решат сместить, времени может занять нынешний финдиректор компании — Джереми Папин. Возможно, он возглавит новый раунд переговоров с Honda.

Источник:Carscoops
Автор:Мария Руцкая
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#Foxconn
#Япония