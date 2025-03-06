Nissan признал, что не выживет без вложений извне

CEO сказал, что не будет стоять на пути сделки, если его попросят уйти

Глава Nissan признал, что компания не выживет без сторонней помощи. Февральские переговоры о слиянии с Honda провалились — Nissan отказался превращаться в дочернюю компанию. Однако Nissan по-прежнему ищет пути выхода из тяжелого кризиса, и без инвестиций извне ему не справиться. По словам источников из Японии, это осознает и нынешний глава Nissan Макото Учида. Возможно, одним из шагов к спасению станет его отставка.