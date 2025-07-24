Кризис продолжается: Nissan закроет еще два завода

Кризис продолжается: Nissan закроет еще два заводаОдин из них — первый, открытый за пределами Японии более полувека назад
В начале 2026 года прекратит работу завод Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), которым Nissan владеет совместно с Mercedes-Benz. Там выпускают кроссоверы Infiniti QX50 и QX55, а также Mercedes-Benz GLB, построенный на той же «тележке». Площадка относительно молодая — она была открыта в 2017 году и способна выпускать до 230 тысяч автомобилей ежегодно. Вместе с заводом в прошлое уйдет и управляющее им совместное с немцами предприятие.
Второй завод, Civac, продолжит работу до марта 2027-го. Civac был запущен еще в 1966 и стал первым предприятием Nissan за пределами Японии. Сейчас там ведется сборка пикапа NP300 (он же Frontier/Navara) для Латинской Америки и «бюджетника» Nissan Versa. В 2025 году завод планирует собрать только 57 тысяч машин, хотя способен выпускать более 300 тысяч.
Помимо мексиканских площадок, Nissan уже объявил о закрытии заводов в японской Оппаме, аргентинской Кордове и в Индии — где именно, пока неясно. Таким образом, пять из семи заводов «на вылет» определены.
Новый босс Nissan, Иван Эспиноза, видит причины кризиса в слишком больших амбициях: компания вложила огромные средства в увеличение производства и расширение штата сотрудников, но выпускает только 50 процентов от запланированного. Теперь Nissan режет расходы, пересматривает продуктовые и рыночные стратегии, а также партнерства.