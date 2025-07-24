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Опубликовано 24 июля 2025, 14:58
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Кризис продолжается: Nissan закроет еще два завода

Один из них — первый, открытый за пределами Японии более полувека назад
Nissan закроет два из трех заводов в Мексике. В рамках программы по реструктуризации бизнеса Re:Nissan, которая должна помочь ему выбраться из кризиса, Nissan избавится еще от двух площадок. Свои двери в ближайшие годы закроют два мексиканских завода — Civac в Куэрнаваке, штат Морелос, и Compas в Агуаскальентесе. В целом план предусматривает закрытие семи из 17 принадлежащих компании предприятий.
Завод Nissan в Агуаскальентесе
Завод Nissan в Агуаскальентесе
© Nissan
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В начале 2026 года прекратит работу завод Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), которым Nissan владеет совместно с Mercedes-Benz. Там выпускают кроссоверы Infiniti QX50 и QX55, а также Mercedes-Benz GLB, построенный на той же «тележке». Площадка относительно молодая — она была открыта в 2017 году и способна выпускать до 230 тысяч автомобилей ежегодно. Вместе с заводом в прошлое уйдет и управляющее им совместное с немцами предприятие.

Второй завод, Civac, продолжит работу до марта 2027-го. Civac был запущен еще в 1966 и стал первым предприятием Nissan за пределами Японии.  Сейчас там ведется сборка пикапа NP300 (он же Frontier/Navara) для Латинской Америки и «бюджетника» Nissan Versa. В 2025 году завод планирует собрать только 57 тысяч машин, хотя способен выпускать более 300 тысяч.

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Помимо мексиканских площадок, Nissan уже объявил о закрытии заводов в японской Оппаме, аргентинской Кордове и в Индии — где именно, пока неясно. Таким образом, пять из семи заводов «на вылет» определены.

Новый босс Nissan, Иван Эспиноза, видит причины кризиса в слишком больших амбициях: компания вложила огромные средства в увеличение производства и расширение штата сотрудников, но выпускает только 50 процентов от запланированного. Теперь Nissan режет расходы, пересматривает продуктовые и рыночные стратегии, а также партнерства.

Источник:Motor1
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Nissan
#Производство
#Автопром