Кризис продолжается: Nissan закроет еще два завода

Один из них — первый, открытый за пределами Японии более полувека назад

Nissan закроет два из трех заводов в Мексике. В рамках программы по реструктуризации бизнеса Re:Nissan, которая должна помочь ему выбраться из кризиса, Nissan избавится еще от двух площадок. Свои двери в ближайшие годы закроют два мексиканских завода — Civac в Куэрнаваке, штат Морелос, и Compas в Агуаскальентесе. В целом план предусматривает закрытие семи из 17 принадлежащих компании предприятий.