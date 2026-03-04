Nissan Qashqai может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ

В Москве новый кроссовер можно заказать за 2,5 млн рублей, но придётся запастись терпением — поставка заказанных автомобилей занимает 2−3 месяца.

Nissan Qashqai предложит круиз-контроль, багажные рейлинги, бесключевой доступ, светодиодную оптику, панорамную крышу, кожанный салон и климат-контроль.

При таких вводных автомобиль может вернуть былую популярность: не секрет, что «Кашкай» долгое время оставался одним из главных хитов российского рынка.

Напомним, что сама марка Nissan ушла из России весной 2022 года, продав имеющиеся активы, включая завод полного цикла под Санкт-Петербургом.