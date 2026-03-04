В России взлетели продажи новых «Мазд» и «Тойот»
Лидер рынка — Lada (19 040 шт.; -22,5%), за которой следуют Haval (10 155 шт.; +6,1%), Tenet (8626 шт.), Belgee (4694 шт.; +134,6) и Geely (4664 шт.; -8,6%).
Помимо успеха Belgee стоит отметить резкий рост продаж автомобилей марки Mazda, которая сумела занять шестое место (2773 шт.; +1852,8%).
Также весьма активно россияне покупали новые «Тойоты»: этот японский бренд сумел передать клиентам 1975 новых машин (+102,4%).
Логично предположить, что наши соотечественники приобретают Mazda и Toyota китайского производства, так как это наиболее доступный вариант.
Ранее эксперты перечислили 10 дешевых кроссоверов с огромным салоном. В этом списке представлены компактные кроссоверы, у которых оптимальное сочетание доступной цены и продуманного салона.
Каждая модель выделяется своими интерьерными решениями: будь то простор на задних сиденьях, объемный багажник, удобные кресла или гармоничный дизайн.