Опубликовано 04 марта 2026, 11:22
В России взлетели продажи новых «Мазд» и «Тойот»

Аналитики «Автостата» отметили рост спроса на новые Mazda и Toyota. Аналитики агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых автомобилей за февраль 2026 года. В стране было реализовано 80 027 машин, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Как уточняют эксперты, три марки из первой десятки показали отрицательную динамику отгрузок, а именно: Changan (-52,3%), Lada (-22,5%) и Geely (-8,6%).
Mazda CX-5
Mazda CX-5
© Autohome
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Лидер рынка — Lada (19 040 шт.; -22,5%), за которой следуют Haval (10 155 шт.; +6,1%), Tenet (8626 шт.), Belgee (4694 шт.; +134,6) и Geely (4664 шт.; -8,6%).

Помимо успеха Belgee стоит отметить резкий рост продаж автомобилей марки Mazda, которая сумела занять шестое место (2773 шт.; +1852,8%).

Также весьма активно россияне покупали новые «Тойоты»: этот японский бренд сумел передать клиентам 1975 новых машин (+102,4%).

Логично предположить, что наши соотечественники приобретают Mazda и Toyota китайского производства, так как это наиболее доступный вариант.

