Nissan Qashqai нового поколения сфотографировали на дороге

Ранее стало известно, что новый Qashqai останется без неэлектрифицированных установок и дизелей, которые были доступны в Европе. Таким образом, все версии кроссовера будут «мягкими» либо заряжаемыми гибридами. Также для модели заявлена установка e-Power от хэтчбека Note: за вращение передних колёс будет отвечать электромотор, а роль бензинового двигателя сведётся к подзарядке аккумуляторных батарей.

Nissan Qashqai нового поколения должен дебютировать уже осенью на автосалоне во Франкфурте, а у дилеров модель появится до конца 2020 года.