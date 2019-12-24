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12:47

В России запатентовали новую модель Nissan

В базе Роспатента появились изображения седана Sentra

Nissan Sentra © Роспатент
Лиза Будрина
Роспатент опубликовал сведения о патенте на промышленный образец с изображениями Nissan Sentra. Это говорит о том, что седан нового поколения, дебютировавший в США минувшей осенью, может появиться на российском рынке.

Сборка модели Sentra предыдущего поколения в Ижевске завершилась в 2017-м, и с тех пор модель в России не продавалась. Особой популярностью седан не пользовался: за три года, которые автомобиль присутствовал на рынке, было куплено чуть более 11 тысяч экземпляров. Судя по всему, в Nissan намерены возобновить продажи, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

Nissan Sentra 2020

Роспатент

Новую Sentra показали в Лос-Анджелесе в ноябре. Со сменой поколения модель лишилась 1,4-литровой «турбочетверки» и модификации с «механикой». Теперь седан будет доступен в США с безальтернативным «атмосферником» объемом два литра мощностью 151 лошадиная сила. Дореформенная модель стоит около 18 тысяч долларов (чуть более 1 миллиона рублей), а цены на новинку обещают объявить ближе к запуску модели, запланированному на январь 2020 года.

В России Nissan представлен пятью моделями: кроссоверами Terrano, Qashqai, Murano и X-Trail, а также спорткаром GT-R. За 11 месяцев 2019 года было продано 56 619 новых автомобилей бренда, что на 22 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство машин для российского рынка налажено на мощностях завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Источник: Роспатент