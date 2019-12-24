В России запатентовали новую модель Nissan

Сборка модели Sentra предыдущего поколения в Ижевске завершилась в 2017-м, и с тех пор модель в России не продавалась. Особой популярностью седан не пользовался: за три года, которые автомобиль присутствовал на рынке, было куплено чуть более 11 тысяч экземпляров. Судя по всему, в Nissan намерены возобновить продажи, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.