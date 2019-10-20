Nissan показал «горячую» версию восьмиместного минивэна

Принадлежность к линейке Autech выдают специальные бампера с серебряными вставками, ходовые огни, крупная радиаторная решётка с фирменным логотипом, многоспицевые 16-дюймовые колёсные диски, глубокий синий цвет кузова и акценты в интерьере. Салон выполнен в сине-чёрной гамме, разработчики анонсируют премиальные материалы отделки и улучшенную шумоизоляцию.
Обновлённый Nissan Serena Autech будет доступен в версии Sports Spec с модернизированной в угоду управляемости ходовой частью и форсированным двигателем. Характеристики обещают обнародовать 26 октября на автосалоне в Токио. Обычные однообъёмники, как и прежде, будут оснащаться 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем, работающим в связке с электромотором и вариатором.
Продажи «подогретых» минивэнов в Японии стартуют 15 ноября. Цены уже объявлены: версия Serena Autech обойдётся как минимум в 3 миллиона 236 тысяч йен (около 1,9 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения обычная Serena оценивается примерно в 2,5 миллиона йен (около 1,47 миллиона рублей по текущему курсу).