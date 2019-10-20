Nissan показал «горячую» версию восьмиместного минивэна

Обновлённый Nissan Serena Autech будет доступен в версии Sports Spec с модернизированной в угоду управляемости ходовой частью и форсированным двигателем. Характеристики обещают обнародовать 26 октября на автосалоне в Токио. Обычные однообъёмники, как и прежде, будут оснащаться 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем, работающим в связке с электромотором и вариатором.