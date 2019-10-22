Самый мощный пикап в линейке Nissan лишился дизеля

Системы сцепки типа Gooseneck с опорой на кузов входит в базовую комплектацию Titan XD. Предельные характеристики буксируемых прицепов Nissan пока не сообщает, ограничившись оценкой «достаточная буксирная мощность». Производитель подчеркнул, что у XD более высокая грузоподъёмность и тяговые возможности, нежели у обычного «Титана».

Вероятно, нежелание обнародовать данные по буксировке обусловлено исключением тяговитого дизеля — на фоне «гонки вооружений» Ford и Chevrolet, безальтернативный 5,6-литровый бензиновый V8 Nissan, форсированный до 406 лошадиных сил и 559 Нм крутящего момента выглядит скромно.