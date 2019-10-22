Самый мощный пикап в линейке Nissan лишился дизеля

От «лёгких» грузовичков Titan, которые обновились в прошлом месяце, модификация XD отличается удлинённой на 381 миллиметр рамой и кузовом длиной 1981 миллиметр. Внешне тяжёлый пикап легко узнать по массивным зеркалам, лифтованной подвеске и хромированной маркировке V8 Endurance на передних крыльях.
Nissan Titan и Nissan Titan XD после рестайлинга
Начиная с 2020 года Titan XD будет доступен в единственной версии с двойной кабиной Crew Cab, 1981-миллиметровым кузовом, девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Однорядной модификации и полуторной кабины у тяжёлого «Титана» не будет. Пять уровней отделки салона сохранились: базовая, как и прежде, называется S, а топовое оснащение именуется Platinum Reserve.
Системы сцепки типа Gooseneck с опорой на кузов входит в базовую комплектацию Titan XD. Предельные характеристики буксируемых прицепов Nissan пока не сообщает, ограничившись оценкой «достаточная буксирная мощность». Производитель подчеркнул, что у XD более высокая грузоподъёмность и тяговые возможности, нежели у обычного «Титана».
Вероятно, нежелание обнародовать данные по буксировке обусловлено исключением тяговитого дизеля — на фоне «гонки вооружений» Ford и Chevrolet, безальтернативный 5,6-литровый бензиновый V8 Nissan, форсированный до 406 лошадиных сил и 559 Нм крутящего момента выглядит скромно.
По аналогии с обычным «Титаном» у XD появилась новая мультимедиасистема с восьмидюймовым экраном и W-Fi-модулем, количество подушек безопасности увеличилось с шести до восьми, а список водительских ассистентов расширился за счёт системы помощи при трогании в гору, электронного управления задним дифференциалом и функции контроля спуска с горы. Кроме того, все «Титаны» оснащаются комплексом Nissan Safety Shield 360, включающим в себя ассистент контроля полосы, адаптивный ближний свет, систему контроля слепых зон и других меры активной безопасности.
Обновлённый Nissan Titan XD поступит продажу в США в начале 2020 года. Цены будут объявлены позже. Прайс-лист на обычный «лёгкий» пикап Titan после рестайлинга начинается с 30 690 долларов (около 1 миллиона 957 тысяч рублей по текущему курсу).