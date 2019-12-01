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22:59

Суббренд Nissan выпустил электрический кроссовер размером с Qashqai

Заявленный запас хода новинки — 442 километра по циклу NEDC

© autohome.com.cn
Сергей Ильин
Совместное предприятие Nissan и Dongfeng объявило характеристики и цены электрического вседорожника Venucia T60EV, разработанного для китайского рынка. По архитектуре шасси кроссовер «на батарейках» идентичен бензиновой версии Т60, однако электрокар отличается оригинальной внешностью и кожаным салоном.

Снаружи электромобиль Venucia T60EV легко узнать по сплошной радиаторной решётке, иному рисунку диодной LED-оптики, переднему бамперу с увеличенными воздухозаборниками и слегка подретушированному заднему бамперу.

За счёт нового обвеса EV-версия на 3 миллиметра длиннее обычного T60. Пространство в салоне не изменилось: расстояние между осями составляет те же 2640 миллиметров. Для сравнения у актуального Nissan Qashqai колёсная база — 2646 миллиметров.

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Фото: autohome.com.cn

Электрический кроссовер можно заказать с единственным двигателем мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 250 Нм. Электромотор приводит в движение передние колёса. Под полом расположена трёхкомпонентная батарея ёмкостью 60,7 киловатт-часов, запас хода по циклу NEDC — 442 километра. Производитель заявляет, что в режиме быстрой зарядки от 200-амперного источника тока батарею можно зарядить с 30 до 80 процентов за полчаса.

Базовая версия Venucia T60EV обойдётся покупателю в 138,8 тысячи юаней (около 1,27 миллиона рублей по текущему курсу). Максимально оснащённый электрокар оценивается в 156,8 тысячи юаней (около 1,43 миллиона рублей). Для сравнения бензиновый Venucia T60 стоит в Китае от 86,8 тысячи до 118,8 тысячи юаней, то есть экологически чистая версия дороже обычной на 30-60 процентов.

Источник: autohome.com.cn