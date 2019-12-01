Суббренд Nissan выпустил электрический кроссовер размером с Qashqai

Электрический кроссовер можно заказать с единственным двигателем мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 250 Нм. Электромотор приводит в движение передние колёса. Под полом расположена трёхкомпонентная батарея ёмкостью 60,7 киловатт-часов, запас хода по циклу NEDC — 442 километра. Производитель заявляет, что в режиме быстрой зарядки от 200-амперного источника тока батарею можно зарядить с 30 до 80 процентов за полчаса.