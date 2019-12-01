Суббренд Nissan выпустил электрический кроссовер размером с Qashqai

Снаружи электромобиль Venucia T60EV легко узнать по сплошной радиаторной решётке, иному рисунку диодной LED-оптики, переднему бамперу с увеличенными воздухозаборниками и слегка подретушированному заднему бамперу.
За счёт нового обвеса EV-версия на 3 миллиметра длиннее обычного T60. Пространство в салоне не изменилось: расстояние между осями составляет те же 2640 миллиметров. Для сравнения у актуального Nissan Qashqai колёсная база — 2646 миллиметров.
Фото: autohome.com.cn
Электрический кроссовер можно заказать с единственным двигателем мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 250 Нм. Электромотор приводит в движение передние колёса. Под полом расположена трёхкомпонентная батарея ёмкостью 60,7 киловатт-часов, запас хода по циклу NEDC — 442 километра. Производитель заявляет, что в режиме быстрой зарядки от 200-амперного источника тока батарею можно зарядить с 30 до 80 процентов за полчаса.
Базовая версия Venucia T60EV обойдётся покупателю в 138,8 тысячи юаней (около 1,27 миллиона рублей по текущему курсу). Максимально оснащённый электрокар оценивается в 156,8 тысячи юаней (около 1,43 миллиона рублей). Для сравнения бензиновый Venucia T60 стоит в Китае от 86,8 тысячи до 118,8 тысячи юаней, то есть экологически чистая версия дороже обычной на 30-60 процентов.