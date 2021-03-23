Шпионы полностью раскрыли новый серийный спорткар Nissan Z

Вместе с видео в профиле Nissan Arabia в Instagram.com появились и фотографии автомобиля без камуфляжа: его запечатлели с разных ракурсов и даже заглянули в салон. Судя по снимкам, «товарная» версия практически не отличается от предсерийного Z Proto, дебютировавшего осенью прошлого года.
Как и прототип, серийный вариант выдержан в ретро-стиле с оглядкой на более ранние купе Nissan. Например, передняя оптика – это современная интерпретация фар 240Z, а задняя часть – отсылка к модели 300ZX конца прошлого века. По неофициальным данным, Nissan Z оснастят битурбомотором V6 объемом три литра мощностью 405 лошадиных сил. Пару агрегату составит шестиступенчатая «механика» или автоматическая коробка передач.
Фото: Nissan Arabia / Instagram.com
В салоне – все тот же трехспицевый руль, как у Z Proto, цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма и экран мультимединой системы меньшего размера. На передней панели можно заметить три дополнительные шкалы (отсылка к 240Z), а также дефлекторы вентиляции, расположенные на дверях.
Видео: Nissan Arabia / Instagram.com
Основными конкурентами купе Z в Nissan видят Toyota Supra и BMW Z4. Обе эти модели продаются на российском рынке: 340-сильная Supra, которая разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды, стоит более 5,5 миллиона рублей, а соплатформенный родстер Z4, оснащенный 197-сильным мотором (разгон до 100 километров в час за 6,6 секунды), можно купить за 4,08 миллиона рублей.