Шпионы полностью раскрыли новый серийный спорткар Nissan Z

Вместе с видео в профиле Nissan Arabia в Instagram.com появились и фотографии автомобиля без камуфляжа: его запечатлели с разных ракурсов и даже заглянули в салон. Судя по снимкам, «товарная» версия практически не отличается от предсерийного Z Proto, дебютировавшего осенью прошлого года.

Как и прототип, серийный вариант выдержан в ретро-стиле с оглядкой на более ранние купе Nissan. Например, передняя оптика – это современная интерпретация фар 240Z, а задняя часть – отсылка к модели 300ZX конца прошлого века. По неофициальным данным, Nissan Z оснастят битурбомотором V6 объемом три литра мощностью 405 лошадиных сил. Пару агрегату составит шестиступенчатая «механика» или автоматическая коробка передач.