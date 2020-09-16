10:52

Ретростиль и «механика»: представлен новый спорткар Nissan Z Proto

Z Proto — предвестник серийной модели, которая придёт на смену 370Z

Nissan Z Proto © Nissan
Лиза Будрина
Компания Nissan представила ходовой прототип Z Proto, предвестника следующей серийной модели Z-серии, которая придёт на смену нынешнему 370Z. Следуя трендам, прототип выдержан в стиле ретро с оглядкой на более ранние купе, такие как 280Z. В движение новинку приводит битурбомотор V6 в тандеме с механической коробкой передач.

За облик Nissan Z Proto отвечала команда японских дизайнеров, которой руководил кубинец Альфонсо Альбаиса, бывший стилист Infitini. Некоторые элементы в экстерьере отсылают к ранним моделям Z-серии: например, передняя оптика это современная интерпретация фар 240Z, а задняя часть прототипа вольная цитата 300ZX конца прошлого века.

Габариты известны: в длину Z Proto достигает 4382 миллиметров, ширина равна 1850, а высота 1310 миллиметрам. Таким образом, прототип превосходит по размерам актуальный 370Z.

Nissan 280Z-T 1981 года и Nissan Z Proto

Nissan

Будущий спорткар всё ещё находится в разработке. Известно, что серийная модель получит наддувный двигатель (первый для Z-серии за несколько десятилетий): это будет битурбомотор V6, предположительно объёмом три литра и мощностью 405 лошадиных сил. Пару ему, помимо шестиступенчатой «механики», составит и автоматическая коробка передач.

Если информация о силовой установке подтвердится, то новинка окажется мощнее 370Z, который комплектуется 337-сильным V6 объёмом 3,7 литра.

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Nissan Z Proto

Фото: Nissan

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Прототип получил трёхспицевый руль, традиционный рычаг шестиступенчатой механической коробки передач, цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма и экран мультимединой системы меньшего размера. На передней панели можно заметить три дополнительные шкалы (отсылка к 240Z), а дефлекторы вентиляции вынесены на двери этот приём, по всей видимости, позаимствовали у 300ZX.

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Интерьер Nissan Z Proto

Фото: Nissan

Ожидается, что серийное спорткупе дебютирует в течение 2021 года.

Видео: Nissan

По неофициальным данным, модель появится на рынке под индексом 400Z ранее Nissan зарегистрировал это название в патентном ведомстве. Основными конкурентами новинки станут Toyota Supra и BMW Z4.

Источник: Nissan