Ретростиль и «механика»: представлен новый спорткар Nissan Z Proto

За облик Nissan Z Proto отвечала команда японских дизайнеров, которой руководил кубинец Альфонсо Альбаиса, бывший стилист Infitini. Некоторые элементы в экстерьере отсылают к ранним моделям Z-серии: например, передняя оптика – это современная интерпретация фар 240Z, а задняя часть прототипа – вольная цитата 300ZX конца прошлого века.
Габариты известны: в длину Z Proto достигает 4382 миллиметров, ширина равна 1850, а высота – 1310 миллиметрам. Таким образом, прототип превосходит по размерам актуальный 370Z.
Nissan
Будущий спорткар всё ещё находится в разработке. Известно, что серийная модель получит наддувный двигатель (первый для Z-серии за несколько десятилетий): это будет битурбомотор V6, предположительно объёмом три литра и мощностью 405 лошадиных сил. Пару ему, помимо шестиступенчатой «механики», составит и автоматическая коробка передач.
Если информация о силовой установке подтвердится, то новинка окажется мощнее 370Z, который комплектуется 337-сильным V6 объёмом 3,7 литра.
Фото: Nissan
Прототип получил трёхспицевый руль, традиционный рычаг шестиступенчатой механической коробки передач, цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма и экран мультимединой системы меньшего размера. На передней панели можно заметить три дополнительные шкалы (отсылка к 240Z), а дефлекторы вентиляции вынесены на двери – этот приём, по всей видимости, позаимствовали у 300ZX.
Фото: Nissan
Ожидается, что серийное спорткупе дебютирует в течение 2021 года.