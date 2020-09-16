Ретростиль и «механика»: представлен новый спорткар Nissan Z Proto

За облик Nissan Z Proto отвечала команда японских дизайнеров, которой руководил кубинец Альфонсо Альбаиса, бывший стилист Infitini. Некоторые элементы в экстерьере отсылают к ранним моделям Z-серии: например, передняя оптика – это современная интерпретация фар 240Z, а задняя часть прототипа – вольная цитата 300ZX конца прошлого века.

Габариты известны: в длину Z Proto достигает 4382 миллиметров, ширина равна 1850, а высота – 1310 миллиметрам. Таким образом, прототип превосходит по размерам актуальный 370Z.