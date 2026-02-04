Nissan зарегистрировала в России товарный знак Infiniti

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), заявка на регистрацию бренда премиум-класса Infiniti, входящего в альянс Nissan, поступила из Японии 3 июня 2025 года. Регистрация была успешно завершена по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает в себя автомобили и запчасти.

В 2022 году Nissan Motor, как и многие другие иностранные автопроизводители, объявил о приостановке своей деятельности в России и поставок автомобилей в страну.

Регистрация товарного знака может говорить о возможных долгосрочных стратегических намерениях концерна в отношении российского рынка.

