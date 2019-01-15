Nissan придумал спортседан повышенной комфортности с «троном» на заднем ряду

При запуске автопилота руль «втягивается», а передние кресла разворачиваются вовнутрь салона. Система «смешанной реальности» с трехмерным интерфейсом собирает информацию из Сети и окружающего пространства, визуализируя, например, пробки на маршруте впереди и альтернативные дороги в качестве их объезда. В машине также есть виртуальный трехмерный аватар дополненной реальности, с которым водитель может общаться.