По пятьдесят!

В то же время представленный на Фестивале скорости в Гудвуде прототип GT-R50 by ItalDesign анонсирует юбилейную серию из пятидесяти машин, допущенных на дороги общего пользования. Вот их-то клиенты и получат в 2019-м, как раз в юбилейный год.

Nissan и ItalDesign… Разве студия не принадлежит группе Volkswagen?

Да, в 2010 году концерн через Lamborghini приобрел 90,1 процента активов студии, а пять лет спустя довел свою долю до ста процентов, когда Джуджаро-старший отошел от дел. При этом история взаимоотношений ItalDesign и Volkswagen давняя и тесная. Легендарный Фердинанд Пиех даже был учеником Джуджаро, а сам мэтр создал и первый Passat, и Scirocco, и даже такую икону как Golf первого поколения.