Nissan поможет снизить расходы на электричество

Компания Nissan займется разработкой бытовых систем хранения энергии. Первое решение в этой области, именуемое Nissan Energy Solar, автопроизводитель представил на симпозиуме Electric Ecosystem Experience.

Платформа Nissan Energy Solar состоит из солнечных панелей, модуля хранения энергии xStorage Home и системы управления, контролирующей процесс накопления и расходования энергии. Например, она позволит накапливать избыточную электроэнергию в течение дня и использовать ее только ночью для зарядки электромобиля.

Покупатели могут выбрать один из трех вариантов солнечных панелей — самый доступный, мощный или встраиваемый в кровлю дома.

Платформа Nissan Energy Solar доступна только для жителей Великобритании по цене от 3881 фунтов стерлингов (305 тысяч рублей). Ее использование в среднем на 66 процентов сокращает расходы на электричество.

Бытовая система хранения энергии Mercedes-Benz.

Ранее аналогичную систему представил Mercedes-Benz. Совместно с производителем солнечных панелей Vivint Solar немецкая марка разработала модуль хранения энергии, который позволит использовать накопленную энергии в часы пик.

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