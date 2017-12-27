Сервисная кампания затронула семь моделей японской марки

Пульс

Nissan отзовет в России еще 100 000 машин из-за подушек безопасности

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27 декабря 2017

Компания Nissan отзовет в России 106 340 автомобилей, выпущенных с 19 февраля 2009 года по 28 ноября 2012-го. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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Причиной для проведения сервисной кампании стал дефект газогенератора подушки безопасности переднего пассажира производства Takata. Содержащийся в элементе нитрат аммония может испортиться со временем, что, в свою очередь, может привести к разрушению корпуса газогенератора «с выбросом металлических фрагментов в салон».

Под отзыв попали модели Almera, Teana, Navara, Tino, Patrol, Terrano II и X-Trall.

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Nissan Patrol

Nissan Patrol

Nissan Almera

Nissan Almera

Nissan Navara

Nissan Navara

Nissan Tino

Nissan Tino

Nissan Terrano II

Nissan Terrano II

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Nissan Teana

Nissan Teana

Заменой газогенератора займутся дилеры компании Nissan. Все работы для владельцев проведут бесплатно. Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под сервисную кампанию, опубликован Росстандартом.

Это уже второй за неделю крупный отзыв автомобилей Nissan в России из-за подушек безопасности. 25 декабря японский автопроизводитель объявил о начале сервисной кампании в отношении Note и Tiida, у которых нашли дефект водительской подушки. Под эту акцию попали 127 738 автомобилей. В компании Nissan «Мотору» сообщили, что это – не последняя отзывная кампания Nissan, связанная с подушками безопасности.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

Теги:
NissanPatrolTeanaAlmeraX-TrailTerranoNavara
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