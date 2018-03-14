Nissan раскрыл новый рамный внедорожник

Китайское подразделение компании Nissan опубликовало официальные фотографии рамного внедорожника Terra, построенного на базе пикапа Navara. Публичный дебют модели состоится на апрельском моторшоу в Пекине.

Габаритная длина внедорожника составляет 4882 миллиметра, ширина – 1850 миллиметров, высота – 1835 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2850 миллиметров. Дорожный просвет – 219 миллиметров.

По своим габаритам Nissan Terra близок к кроссоверу «Мурано», который на 16 миллиметров длиннее, и Toyota Highlander («японец» на восемь миллиметров длиннее, а расстояние между осями у него на 60 миллиметров меньше).

Новинка будет предлагаться со 184-сильным бензиновым двигателем 2.5, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или семидипазонным «автоматом». У внедорожника появятся модификации как с задним, так и с полным приводом.

«Навара», для сравнения, предлагается с 2,3-литровым дизелем мощностью 160 и 190 сил.

Внедорожник первоначально будет доступен только на рынке Китая. Появится ли модель в других странах, пока не уточняется.

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