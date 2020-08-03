11:02

Из Lada 4х4 сделали дом на колесах за два миллиона рублей

«Нива» получила компактный жилой модуль со спальным местом на двоих

© Lux Form
Мария Евдокимова
Московская компания Lux Form, которая занимается переделкой продукции «АвтоВАЗа» в дома на колесах и фургоны, представила автодом на базе Lada 4x4 (ВИС-2346). Его минимальная стоимость составляет 1,6 миллиона рублей, а максимальная – 2,1 миллиона.

Длина такой «Нивы» составляет 4796 миллиметров, ширина – 1746 миллиметров, а высота – 2776 миллиметров. В жилом модуле установлен одноместный диван, раскладной столик, кухня с раковиной, газовая плита с баллоном и холодильник. Ночью кухонная зона превращается в спальную благодаря кровати-трансформеру на два места длиной 1980 миллиметров и шириной 1580 миллиметров.

Также в модульной надстройке размещены санузел с душем, гардероб и антресоль для хранения, розетка на 220V, USB-разъем, пятилитровый бойлер и баки для чистой и «серой» воды объемом 70 и 40 литров соответственно.

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Фото: Lux Form

ВИС-2346 имеет полурамную конструкцию кузова и рессорную заднюю подвеску. В движение автодом приводит стандартный 1,7-литровый двигатель «Нивы» мощностью 83 лошадиных силы, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В январе Lux Form представила фургоны и рефрижераторы на базе Lada Granta и «Нива» стоимостью от 1,1 миллиона рублей. В линейке компании также имеются УАЗ Пикап, оснащенный небольшим жилым модулем, и «Буханка», превращенная в кемпер.

Источник: Lux Form