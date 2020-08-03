Из Lada 4х4 сделали дом на колесах за два миллиона рублей

Длина такой «Нивы» составляет 4796 миллиметров, ширина – 1746 миллиметров, а высота – 2776 миллиметров. В жилом модуле установлен одноместный диван, раскладной столик, кухня с раковиной, газовая плита с баллоном и холодильник. Ночью кухонная зона превращается в спальную благодаря кровати-трансформеру на два места длиной 1980 миллиметров и шириной 1580 миллиметров.

Также в модульной надстройке размещены санузел с душем, гардероб и антресоль для хранения, розетка на 220V, USB-разъем, пятилитровый бойлер и баки для чистой и «серой» воды объемом 70 и 40 литров соответственно.