Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:19

Стало известно, когда появится Lada 4x4 с новым салоном

Обновленный внедорожник начнут собирать в декабре

Рейстайлинговый внедорожник Lada 4x4 запустят в серийное производство в декабре текущего года, а у дилеров первые автомобили появятся в январе-феврале 2020 года.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на собственные источники внутри компании, у обновленной «Нивы» появится новая центральная консоль с иной приборной панелью, другое рулевое колесо, а также немного измененные кресла и задний диван с тремя подголовниками. Также ожидается появление формованного потолка вместо натяжного.

По данным издания, внешне рестайлинговую 4x4 можно будет отличить по новым бамперам и встроенным противотуманным фарам. В остальном экстерьер внедорожника оставят без изменений.

Фотография предсерийной версии салона обновленной Lada 4x4

«Лада.Онлайн»

В моторной гамме никаких изменений не ожидается: покупателям по-прежнему будет доступен внедорожник с 83-сильным «атмосферником» объемом 1,7 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

В конце марта появился список из 17 доработок, которые инженеры АвтоВАЗа планируют внедрить в «Ниву». Среди них, к примеру, были пункты, которые предусматривают установку салонного фильтра, автоматическое включение дворников вместе с омывателем, а также появление подлокотника и замену уплотнителя дверей на трехкамерный вариант.

Внедорожник Lada 4x4, который ранее продавался под именем «Нива», выпускается с 1977 года. Сейчас на российском рынке представлено две модификации в трех- и пятидневном исполнении. Самая дешевая «Нива» стоит у официального дилера от 444 510 рублей, а топовая версии Bronto обойдется минимум в 628 110 рублей.