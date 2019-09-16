Стало известно, когда появится Lada 4x4 с новым салоном

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на собственные источники внутри компании, у обновленной «Нивы» появится новая центральная консоль с иной приборной панелью, другое рулевое колесо, а также немного измененные кресла и задний диван с тремя подголовниками. Также ожидается появление формованного потолка вместо натяжного.
По данным издания, внешне рестайлинговую 4x4 можно будет отличить по новым бамперам и встроенным противотуманным фарам. В остальном экстерьер внедорожника оставят без изменений.
«Лада.Онлайн»
В моторной гамме никаких изменений не ожидается: покупателям по-прежнему будет доступен внедорожник с 83-сильным «атмосферником» объемом 1,7 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.
В конце марта появился список из 17 доработок, которые инженеры АвтоВАЗа планируют внедрить в «Ниву». Среди них, к примеру, были пункты, которые предусматривают установку салонного фильтра, автоматическое включение дворников вместе с омывателем, а также появление подлокотника и замену уплотнителя дверей на трехкамерный вариант.
Внедорожник Lada 4x4, который ранее продавался под именем «Нива», выпускается с 1977 года. Сейчас на российском рынке представлено две модификации в трех- и пятидневном исполнении. Самая дешевая «Нива» стоит у официального дилера от 444 510 рублей, а топовая версии Bronto обойдется минимум в 628 110 рублей.