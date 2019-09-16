Стало известно, когда появится Lada 4x4 с новым салоном

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на собственные источники внутри компании, у обновленной «Нивы» появится новая центральная консоль с иной приборной панелью, другое рулевое колесо, а также немного измененные кресла и задний диван с тремя подголовниками. Также ожидается появление формованного потолка вместо натяжного.

По данным издания, внешне рестайлинговую 4x4 можно будет отличить по новым бамперам и встроенным противотуманным фарам. В остальном экстерьер внедорожника оставят без изменений.