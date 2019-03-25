«АвтоВАЗ» придумал 17 улучшений для Lada 4x4

О других доработках Lada 4x4 пишет сайт «Лада.онлайн». Так, внедорожник планируют оснастить более эргономичным рычагом КПП, новой «печкой», адаптировать обивку дверей под установку динамиков аудиосистемы, установить подлокотник, поводки для полки багажника и заменить уплотнитель дверей на трехкамерный.

Lada 4×4, прежде называвшаяся «Нива», выпускается с 1977 года. Внедорожник доступен с трех- и пятидверным кузовом и стоит от 440 тысяч рублей. Цены на топовую версию версию Bronto начинаются от 624 000 рублей.