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15:34

«АвтоВАЗ» придумал 17 улучшений для Lada 4x4

Внедорожник планируют оснастить салонным фильтром и новым рычагом КПП

«АвтоВАЗ» планирует доработать нынешний внедорожник Lada 4x4, чтобы сделать его более комфортным при ежедневной эксплуатации. В распоряжении СМИ оказался и перечень из 17 нововведений — в нем, например, есть пункт, предусматривающий установку салонного фильтра.
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О других доработках Lada 4x4 пишет сайт «Лада.онлайн». Так, внедорожник планируют оснастить более эргономичным рычагом КПП, новой «печкой», адаптировать обивку дверей под установку динамиков аудиосистемы, установить подлокотник, поводки для полки багажника и заменить уплотнитель дверей на трехкамерный.

Lada 4×4, прежде называвшаяся «Нива», выпускается с 1977 года. Внедорожник доступен с трех- и пятидверным кузовом и стоит от 440 тысяч рублей. Цены на топовую версию версию Bronto начинаются от 624 000 рублей.

По предварительной информации, Lada 4x4 следующего поколения переедет на новую платформу — модульную «тележку» альянса Renault-Nissan, которую будут использовать при постройке нового Duster. На рынок новинка выйдет в 2021-2022 году. При этом машины текущего поколения будут выпускать вплоть до этого времени.

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